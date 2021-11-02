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رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمى خلال مشاركنه بالفيديو في إحتفالية يوم افريقيا الثاني بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالحضور من السفراء الافارقة وبالسفير اليابانى ومدير مكتب الجايكا بالقاهرة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أعرب عن إمتنانه للجامعة بتنظيم احتفالية «يوم افريقيا الثاني» موضحا انه هو حدث قيم للغاية

أكد د.عبدالغفار أنه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حدث تطور كبير في التعليم العالى في مصر ودعم البحث العلمي والابتكار والابداع لتطوير المهارات الشخصية.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تبذل مجهودًا ملموسًا لتكون مركز ا للتميز البحثى في إفريقيا، موضحًا أن يوم افريقيا الثاني له أثر في التواصل بين الجامعة اليابانية وجميع الدول الأفريقية بهدف تعزيز التعاون الاكاديمى والعلمي.

جاء ذلك خلال كلمته بالفيديو خلال احتفالية «يوم افريقيا» الذي نظمته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمقرها بمدينة برج العرب وبحضور سفير دوله اليابان بمصر ماساكى نوكي، والدكتور احمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور. ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدولية، و12 سفيرا إفريقيا وهم سفراء دول كينا وأنجولا سيرلايون وتنزانيا ونيجيريا ساحل العاج وغانا والسنغال وروندا زامبيا وأوغندا مالاوى وبحضور السفير اليابانى ومدير مكتب الجايكا بمصر وحضور عمداء كليات الجامعة اليابانبة د.منى جمال الدين ود.محمد أبوزهادو د.عمرو الطويل ود.عادل ريان ود .عصام حمزة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.