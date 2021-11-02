أخبار عاجلة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها

Print
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا تنسيقيا موسعا، لمتابعة أعمال حصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة بجميع جهات الولاية بالمحافظة تمهيدا لإزالة تلك التعديات، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة هدى مغربي، ورؤساء المدن، وقيادات وممثلي الجهات المعنية المختلفة .

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة الصادر لها قرارات إزالة بجميع جهات الولاية بمختلف مراكز المحافظة، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة ووافية لتلك التعديات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات على أن يتم إعطاء الأولوية للتعديات القائمة على نهر النيل، مع التأكيد على وجود مندوب جهة الولاية المختصة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة والتي تتم بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر .

كما شدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة الدورية والمرور المستمر لمنع أي تعدي جديد على أراضي أملاك الدولة وإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعدى على أملاك الدولة، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بالتعدي وستتعامل بكل حسم وحزم لفرض هيبة القانون وهيبة الدولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما