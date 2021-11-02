قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ووافق مجلس النواب أمس الإثنين 1-10-2021 نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرور.

وتقدمت الحكومة بمشروعين لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

كما تقدمت الحكومة باقتراحين لتعديل بعض أحكام قانون المرور

وتوضح النقاط التالية أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

النزول بسن الترخيص لقيادة المركبات الآلية الخفيفة إلى 16 سنة.

النزول بسن الترخيص يقتصر على المركبات الآلية الخفيفة فقط وليس على سيارات الملاكي أو الرخص المهنية.

إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل.

ربط وضع إعلانات على المركبات بترخيص من المرور.

الغرامة 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه عقوبة مخالفة وضع إعلانات على المركبة.

توفر التعديلات الدعم التشريعي لترخيص المركبات الخفيفة مع زيادة عدد المستخدمين الشباب.

تضمن التعديلات تحقيق المرونة في تحديد مواصفات أنواع الدراجات الآلية، وشروط رخص القيادة الخاصة بهم.

يهدف القانون إلى تعظيم القدرات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

يتحكم في حركة المرور ويحقق الأمن الكامل لمستخدمي الطريق.

يحدد القانون مدة صلاحية رخصة الدراجة النارية.

يعاقب كل من سمح بقيادة مركبة لغير المصرح لهم بقيادتها.

يشمل عدم جواز استخدام المركبات في الإعلان في موضع ملحوظ.

يحدد شروط ترخيص استخدام المركبات في الدعاية والإعلان.

يعطي القانون الحق لإدارة المرور المختصة إلغاء الترخيص وفقاً لاعتبارات تنظيم المرور.

يجيز توقيع غرامة مالية من ألف إلى خمسة آلاف جنيه لمن وضع إعلاناً بالمخالفة.

يحق لضباط المرور والشرطة إزالة المخالفة على نفقة المعلِن.