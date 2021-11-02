ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش

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اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لحقوق الإنسان، والتي نظتمها وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والتي أقيمت على مدار 3 أيام في مقر مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالعريش التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء.

وأشار البيان الختامي للدورة إلى أن الدورة تناولت العديد من النقاط والتى كان من أبرزها: التعريف بحقوق الانسان بصفة عامة ومفهومها.. إلى جانب حقوق المرأة وبعض الفئات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمعاهدات والمواثيق الدولية، حيث شملت المحاضرات العديد من المفاهيم الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى وتأسيسها وآلية العمل داخلها، إلى جانب الحديث عن جوانب حقوق الانسان والتى نظمتها المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها: حقوق المرأة سواء السياسية أو العائلية والمجتمعية، وكذلك الحديث عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنظم هذه الحقوق.

وأشار فريد البلك، رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمشرف على الدورة، إلى أن الدول أقرت مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة التربوية بما يضمن مساواة حقوقها مع الرجل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وتمثلت في مساواة الأنثى مع الذكر في المرافق والمناهج الدراسية والامتحانات، التساوى في فرص الحصول على مساعدات ومنح دراسية، الحد من ظاهرة تسرب الإناث من الدراسة، وضع برامج تهدف لمساعدة الإناث اللاتي تركن الدراسة مبكرًا، منح الإناث فرصًا للمشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية.

كما أشار البلك أثناء محاضرته الختامية إلى حقوق المرأة السياسية، مؤكدًا أن المرأة تتمتع بمجموعة من الحقوق السياسية التي أقرتها اللجنة المعنية بالمرأة وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وتمثلت في: المشاركة في صناعة القرارات العامة والسياسية، المساهمة في تشكيل سياسات الحكومة وتطبيقها، التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، وتولى الوظائف الحكومية على كافة المستويات، المساهمة في المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، الانضمام للجمعيات المعنية بالشئون السياسية والعامة، وتمثيل الحكومة على المستوى الدولي.

وأشار البلك إلى منظمات المجتمع المدني، مع ذكر العديد من الأمثلة لها باعتبارها الشركاء الاجتماعيين مثل: منظمات أصحاب العمل والموظفين والنقابات العمالية، إذ تمثل منظمات أصحاب العمل دورا أساسيا في عمل مؤسسات المجتمع لكونها تضع استراتيجيات ناجحة لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وتساعد منظمات أصحاب العمل هذه المؤسسات من خلال خلق ظروف وبيئة مناسبة لها، وتقديم خدمات مساعدة لتحسين أدائه .

واختُتمت فعاليات اليوم الأخير بنموذج تحليلي لأداء تقييم الدورة.