القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف

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عثر بحوزتهم على 27 طيراً مصيداً وبندقيتين هوائيتين وشباك للصيد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفاً لنظام البيئة، (12) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية السورية، لارتكابهم مخالفات صيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، وعثر بحوزتهم على (27) طيراً مصيداً، وبندقيتين هوائيتين، وشباك وأدوات للصيد، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة تبلغ (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.