"أمانة الطائف" تكشف عن مصنع أثاث يعمل بدون ترخيص داخل منزل شعبي

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تديره عمالة مُخالفة تجتمع بداخله لتحقيق أرباح بصورة غير نظامية

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق فرق الفرع البلدي بعشيرة شمال المحافظة، مصنع أثاث داخل منزل شعبي يعمل بصورة غير نظامية وبدون ترخيص بلدي.

وتفصيلًا: علمت "سبق" أن المصنع تُديره عمالة مُخالفة تجتمع بداخله لإنتاج الأثاث وتحقيق أرباح مالية بصورة غير نظامية، فيما جرى إعداد محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المُخالفة.

يُشار إلى أن الفرع البلدي بعشيرة شمالي الطائف مستمر في تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة على الأنشطة التجارية، ومتابعة المخالفات في حال وجودها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، من حيث فرض العقوبات المنصوص عليها.