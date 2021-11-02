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شقيقها أصابها بطلق ناري.. كشف ملابسات مقتل ربة منزل بقنا (تفاصيل)

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شقيقها أصابها بطلق ناري.. كشف ملابسات مقتل ربة منزل بقنا (تفاصيل) شقيقها أصابها بطلق ناري.. كشف ملابسات مقتل ربة منزل بقنا (تفاصيل)

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة ربة منزل مصابة بطلق ناري، وملقاة أمام مستشفى قنا العام، حيث تبين أن شقيقها وراء الجريمة بعدما أصابها بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تجربة بندقية آلية قام بشرائها مؤخرا.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على صابرين حمتو، 35 عاما، ربة منزل، بها إصابات بطلق ناري ملقاة أمام مستشفى قنا العام.

وتبين بعد التحريات أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها «صابر»، حيث أصابها عن طريق الخطأ أثناء تجربة بندقية آلية بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، واصطحبها 3 سيدات لإسعافها لكن لفظت أنفاسها الأخيرة أمام المستشفى.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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