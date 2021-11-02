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تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا

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الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا

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أعلن نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إنه اعتبارًا من غد الأربعاء، سيتم إدراج الفئة العمرية بين 15- 18 سنة للحصول على اللقاح وسيتم ستعلن تفاصيل هذا الأمر.

وأوضح سعد أن هذه الخطوة تأتي بعد توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فايرز، باعتباره حاصلًا على الموافقة الدولية من الجهات العلمية المختصة بمأمونيته لمن هم دون سن 18.

وأشار سعد إلى أنّ هذه الجرعات المتوفرة (8 ملايين) كافية لتغطية هذه الفئة العمرية، لافتًا إلى أنه سيتم نشر فرق طبية في المدارس لتلقيح هذه الفئة.

وأوضح أنه لن يتم الاعتماد على ذهاب هذه الفئة لمراكز التلقيح ضد كورونا، باعتبار هذا الأمر سيكون صعبًا.

المصرى اليوم

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