«صحة شمال سيناء» تواصل ندوات التوعية لمواجهة كورونا

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واصلت مديرية الصحة في شمال سيناء ندواتها التاوعية لمواجهة كورونا وحث المواطنين على التسجيل لتلقي اللقاح.

وأعلن بيان لمديرية الصحة، الثلاثاء، أنه بدعوة من جمعية حقوق المرأة السيناوية، وفي إطار التعاون المشترك بين المديرية ومنظمات المجتمع المدني، وبتكليف من الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة ومتابعة الدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائي، وإشراف الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة الإعلام والتثقيف الصحي، حيث قامت إدارة التثقيف الصحي، بعقد ندوة في مقر جمعية حقوق المرأة السيناوية، بحضور كل من الدكتورة سلوى نجاح، بقسم التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف الصحي والإعلام بالمديرية، سوسن حجاب رئيس مجلس ادارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، وابراهيم سالم المدير التنفيذي للجمعية.

وأشارت الدكتورة سلوى إلى دور إدارة التثقيف والاعلام الصحى في نشر الوعى الصحى وتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع زيادة الاصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أهمية التسجيل لتلقى التطعيم، خاصةً أن مراكز التسجيل وتلقي التطعيم أصبحت منتشرة حاليًا على مستوى المحافظة وموزعة على مدن ومراكز: العريش العاصمة وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، وكذا أهمية غسل اليدين بالماء والصابون وارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الإجتماعى والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وكيفية تقوية جهاز المناعة بالتغذية السليمة والراحة التامة.