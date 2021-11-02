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اثار خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، فضول متابعيه بمنشور جديد على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وشارك الغندور صورة جديدة له مصحوبة بعبارة «قريبا ان شاء الله».

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وتسبب المنشور في حالة جدل بين متابعي الإعلامي بقناة الزمالك حيث وصفها البعض بأنها تلميح لإمكانية دخول انتخابات الفارس الأبيض القادمة.

وتوقع آخرون خوض خالد الغندور لوجهة إعلامية جديدة خارج قناة الزمالك خاصة في ظل الظهور الأخير عبر شاشة أون تايم سبورت.