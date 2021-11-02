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بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية

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بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية

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اتفق القنصل العام للملكة العربية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، مع الدكتور سعيد السقعان، وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالإعداد لحملة من أجل تطعيم رعاياها السعوديين المقيمين في المحافظة بلقاح كورونا.

جاء الإتفاق بين القنصل العام للسعودية ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على هامش الزيارة التي أجراها «الهويشان»، الثلاثاء، إلى مقر المديرية في الإسكندرية، في إطار التعاون بين البلدين في ملف الصحة، وكؤفية مواجهة جائحة المستجد كوفيد 19.

وخلال اللقاء، تناول الطرفان الوضع الصحي في محافظة الإسكندرية وخاصة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي تتبعها الإسكندرية وذلك في ذروة الموجة الرابعة والتي تشهدها البلاد وكافة دول العالم، إضافة إلى قيام الصحة بحملات من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.

وأوضح القنصل العام السعودي ان حمبة التطعيم تشمل جميع للمواطنين السعوديين المقيمين في الإسكندرية ومنسوبي القنصلية العامة. وذلك حفاظاً على صحتهم والتي هي من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للتصدي للموجة الرابعة إضافة إلى التعقيم والتباعد وارتداء الكمامة، وعبر القنصل العام عن تقديره لهذه المبادرة إلى تعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.

المصرى اليوم

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