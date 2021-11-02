أستاذ طب نفسي عن جريمة الإسماعيلية : المتهم مريض نفسي أو مدمن

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قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، إن المتهم بذبح شخص والقيام بفصل رأسه عن جسده في وسط الإسماعيلية، لا يمكن تحديد ما إذا كان طبيعيًا أم يعاني من اضطراب نفسي إلا بعد أن يتم فحصه، لافتًا إلى أن من يرتكب مثل هذه الجرائم يتم إيداعه بوحدة الطب النفسي الشرعي لمدة 45 يومًا تحت المراقبة، ويتم إجراء اختبارات نفسية له، دون أن يحصل على أي أدوية نفسية.

وأضاف «حمودة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «dmc»، الثلاثاء، أن «أغلب الحالات للمتهمين يكون الحديث عن أنه يعاني من اضطراب نفسي مجرد ادعاء من المحامين، وأغلب الحالات تكون سليمة، ولكن بعض الحالات تكون تعاني من اضطراب نفسي»، معقبًا: «مش سهل يضحك على الاختبارات النفسية وعلى استشاريي الطب النفسي الشرعي».

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الجريمة بالشكل الذي وُصفت به تدل على أنه شخص غير طبيعي، فلا يوجد شخص طبيعي يرتكب مثل هذه الجريمة بهذه البشعة ويسير بين المواطنين دون أن يكون خائفا، ولن يكون يتعامل بهدوء، معقبًا: «المتهم أما مريض نفسي أو يتعاطى مخدرات»، مشيرًا إلى أن المخدرات تعطي إحساس بالقوة مبالغ فيه، وحال تعاطيه المخدرات يكون مسؤول مسئولية جنائية، بينما حال كونه مريض نفسي يتم إيداعه بمستشفى الخانكة لحين شفائه.