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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بدءًا من 1 ديسمبر سيتم منع تقديم أي خدمات حكومية لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرًا إلى أنه «لا بد من تقديم ما يثبت أنه حصل على الأقل على جرعة واحدة.. وهذا قرار لجنة الأزمات».

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك شهادة ورقية يحصل عليها كل من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح مختومة من الجهات المعنية ومدون بها موعد الجرعة الثانية.

ولفت «سعد»، إلى أن مصر لديها ما يكفي من التطعيمات بعدما حصل 25 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و12 مليون تلقّوا الجرعتين، وتابع: «لدينا الآن 34 مليون جرعة تمتلكهم مصر».