أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

Print
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين : هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين
بمشاركة 144,359 صوتاً

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

حصل هدف نجم السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها :" بمشاركة (144,359) صوتاً.. هدف سالم الدوسري لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة".

وحصل هدف الدولي السعودي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 78،1% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ 18،6% من الأصوات فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف الشباب جونيور بمرمى الطائي على المرتبة الثالثة بنسبة 3،3٪ من الأصوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

بالفيديو.. ما قصة "جدارية الطفلة" التي تجذب زوَّار بوليفارد رياض سيتي؟

بالفيديو.. ما قصة "جدارية الطفلة" التي تجذب زوَّار بوليفارد رياض سيتي؟

حقيقة غياب كيروش عن مران المنتخب الوطني قبل مباراة أنجولا لإصابته في الركبة

حقيقة غياب كيروش عن مران المنتخب الوطني قبل مباراة أنجولا لإصابته في الركبة

روجير: نحتاج وقت أكبر فى تجمعات المنتخب ومباراة أنجولا صعبة

روجير: نحتاج وقت أكبر فى تجمعات المنتخب ومباراة أنجولا صعبة