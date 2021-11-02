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الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى

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الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى
طيران التحالف يستهدف تعزيزات الميليشيا في جبهات المحافظة

الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى

أحبط الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية، هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم (الثلاثاء)، وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي، أن جنود الجيش الوطني كسروا هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب مأرب، استمر لست ساعات متتالية.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

وبيّن "القبلي" أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذ عدة غارات جوية مركزة، استهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للميليشيا في جبهات المحافظة، وكبدها خسائر فادحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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