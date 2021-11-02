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جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

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جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

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نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، الثلاثاء، احتفالا بقطاع الدراسات العليا والبحوث وذلك لتقدم المجلة المصرية للدراسات المتخصصة الخاصة بالقطاع، وحصولها على درجة 7 من 7 من تقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية لعام 2021، وإدراج المجلة فى معامل التأثير والاستشهادات العربية ARCIF لعام 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية.

وقدم السيد الشكر خلال الحفل لكل أعضاء المجلة ومن ساهم فى رفع مكانتها.

حضر الاحتفال رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وإدارة الكلية.

المصرى اليوم

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