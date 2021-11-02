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فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2021 .. الآن سجل شكوى ارتفاع الاستهلاك عبر تليفونك(الرابط)

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فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2021 .. الآن سجل شكوى ارتفاع الاستهلاك عبر تليفونك(الرابط) فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2021 .. الآن سجل شكوى ارتفاع الاستهلاك عبر تليفونك(الرابط)

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«الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2021».. تصدرت محركات البحث»جوجل«خلال اليوم الأول من شهر نوفمبر الجاري، وفي الوقت الذي دشنت وزارة الكهرباء موقعا إلكترونيا على الإنترنت لمساعدة المواطنون من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها في أسرع وقت ممكن.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2021، وخطوات تقديم شكوي زيادة الفاتورة

وضعت الشركة القابضة للكهرباء 5 خطوات بهدف الاستعلام عن فاتورة استهلك الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني

- الدخول على هـــــنا عبر موقع الوزارة.

- اختيار الخدمات الاستعلام عن قيمة الفاتورة

- الضغط على اسم الشركة التابعة لها العقار.

- إدخال البيانات الخاصة باسم صاحب العداد والمحافظة التابع له ورقم الاشتراك.

- الضغط على كلمة إظهار آخر فاتورة للاستهلاك الكهرباء وتظهر معها الفاتورتين السابقتين.

شكاوى الكهرباء واتس آب - صورة أرشيفية

وفي الوقت نفسه وضعت وزارة الكهرباء والطاقة عدة طرق أمام المواطنين لتلقى شكاوى ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء لمساعدتهم في أقل من 24 ساعة لحل المشكلة

تقدم شكوي عبر الموقع الالكتروني لشركة المختصة المحددة على فاتورة الكهرباء.

- من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة.. هنــــــــا

- يمكن أيضا تقديم شكوي عبر الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هنــــا

- تقديم شكوي عن فاتورة الكهرباء عبر تطبيق التليفون المحمول من خلال الخطوات الأتية

1- تحميل التطبيق Google Play Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

2- اختيار أسم الشركة المختصة من فاتورة الكهرباء

3- إدخال رقم الموبايل مقدم البلاغ ليتم التواصل معه في أسرع قوت ممكن.

4- تصوير فاتورة الكهرباء وتحميلها على التطبيق.

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شكاوى الكهرباء واتس آب - صورة أرشيفية

الاتصال الخط الساخن 121، لتقديم الشكوى على ارتفاع فاتورة الكهرباء

-تقديم شكوي عن طريق أرقام واتس آب شركات توزيع الكهرباء التي تختلف حسب كل شركة، رقم شركة شمال القاهرة 0128338888، ورقم شركة جنوب القاهرة 01278117626، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 01097217682، شركة العليا01002822513، واتس آب شركة القناة: 01270003430، ورقم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 01207774849

المصرى اليوم

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