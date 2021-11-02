دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة

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يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، ابعد قليلة،على ملعب مالمو ستاديون، ضمن إطار الجولة الرابعة في المجموعة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتزيل مالمو ترتيب المجموعة بلا نقاط، ويتصدر يوفينتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، وزينيت سانت بطرسبورغ في المركز الثالت برصيد 3 نقاط.

ويوفر المصري اليوم لزواره خدمة متابعة أحداث لقاء تشيلسي ومالمو في دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.