أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة

Print
دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر تشيلسي ضد مالمو لحظة بلحظة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، ابعد قليلة،على ملعب مالمو ستاديون، ضمن إطار الجولة الرابعة في المجموعة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتزيل مالمو ترتيب المجموعة بلا نقاط، ويتصدر يوفينتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، وزينيت سانت بطرسبورغ في المركز الثالت برصيد 3 نقاط.

ويوفر المصري اليوم لزواره خدمة متابعة أحداث لقاء تشيلسي ومالمو في دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما