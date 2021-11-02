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«تصرف باطل ولا أحبه» .. سيميوني يعلق مجدداً على عدم مصافحة كلوب

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«تصرف باطل ولا أحبه» .. سيميوني يعلق مجدداً على عدم مصافحة كلوب «تصرف باطل ولا أحبه» .. سيميوني يعلق مجدداً على عدم مصافحة كلوب

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أثار الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني حالة من الجدل الشديد عقب مباراة فريقه أمام ليفربول في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصرفه الغريب عقب نهاية المباراة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

ويستعد ليفربول لماوجهة نظيره أتلتيكو مدريد مساء غدٍ الاربعاء على أرض ملعب الأنفيلد في إنجلترا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد تغلب في مباراة الجولة الثالثة الماضية والتي أقيمت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، على فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، وعقب نهاية المباراة انطلق دييجو سيميوني سريعاً إلى غرفة الملابس ورفض مصافحة نظيره يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

وعلق سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قبل مباراة الفريقين غداً على هذه الواقعة من جديد، وقال: لست مقتنعاً بمثل هذه البروتوكولات المقررة في إنجلترا، لا أحب المصافحة بعد المباريات ولا أفهم معناها.

وأضاف: اعتبرها تصرفاً باطلاَ هناك مشاعر مختلفة تكون لدّى المدربين عقب المباريات، ولكنني أحترم يورجن كلوب وأقدر ما يقوم به مع فريق ليفربول.

وتنطلق المباراة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الموافق 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصرى اليوم

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