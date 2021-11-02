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تفاصيل مران الإسماعيلي استعدادًا للبنك الأهلي

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تفاصيل مران الإسماعيلي استعدادًا للبنك الأهلي تفاصيل مران الإسماعيلي استعدادًا للبنك الأهلي

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم الثلاثاء، على الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، بعد غدٍ الخميس، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المران استمر لما يزيد عن ساعة، حيث بدأ بعمليات الإطالة أعقبها الجرى الخفيف حول الملعب، وقاد المران الجهاز المعاون لطلعت يوسف، حيث اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها اللعب في المساحات الضيقة وتحت الضغط، إضافة لتدريبات على الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها فضلا عن منح اللاعبين مجموعة من التعليمات الفنية.

المصرى اليوم

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