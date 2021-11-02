بسبب التعاقد مع بيلوتي.. آرسنال يتلقى صفعة من ميلان

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تعرض آرسنال لانتكاسة في سعيه للتعاقد مع أندريا بيلوتي، حيث يفضل المهاجم الإيطالي الانتقال إلى ميلان بدلاً من الانضمام إلى الجانرز.

وينتهي عقد بيلوتي الحالي مع تورينو بنهاية الموسم الجاري. عرض فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي تمديد فترة تعاقده، لكن الإيطالي يتوق إلى تحدٍ جديد.

كان بيلوتي مؤديًا ثابتًا لتورينو منذ انضمامه إليه في عام 2015. وقد حصل على شارة القائد في عام 2017، وسجل 107 هدفًا وصنع 27 هدفًا في 235 مباراة. تألقه المُذهل أمام المرمى أكسبته إعجاب آرسنال.

ويتردد آرسنال بشأن مستقبل ألكسندر لاكازيت بشأن بقائه في الفريق اللندني، بينما في الآونة الأخيرة، لم يكن بيير إيمريك أوباميانج في أفضل حالاته.

يريد آرسنال جلب مهاجم رقم تسعة العام المقبل، وقد حدد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كخيار مناسب للفريق. ومن المتوقع أن يواجه آرسنال منافسة من ميلان وإنتر ميلان اللذان يراقبان أيضًا بيلوتي. ومع ذلك، يبدو الآن أن الروسونيري يقودون السباق للحصول على توقيعه، حيث يبدو أن بيلوتي قد قرر الانضمام إلى ميلان.