تحية لاسم الراحلة رتيبة الحفنى فى بدء الفعاليات.. الدورة الـ30 لـ«الموسيقى العربية» مهرجان الحفاظ على الهوية والتراث والفن الجميل

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افتتحت د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ 30 لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، أمس الأول، بحضور د. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان، وعدد من الوزراء والسفراء والفنانين المصريين والعرب، د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، د. مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.. فى ديكور مميز مزج بين التراث والحداثة للمهندس محمد الغرباوى، وإخراج وصوت مبهر يعكس مدى الاحترافية والخبرات التى تمتلكها دار الأوبرا المصرية، وتصميم المسرح للمهندس محمود حجاج، والإضاءة للمهندس ياسر شعلان، والصوت للمهندسين محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

حفل مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ٣٠

الحفل قدمته الإعلامية جاسمين طه زكى، وحمل لمسة وفاء للموسيقار الراحل جمال سلامة، حيث تم تكريم اسمه وعدد من رموز الموسيقى.

فى البداية، تم عرض فيلم تسجيلى عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفنى، وغردت خلال الحفل الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على آلة الفلوت لحنىّ «حبك» و«استيقظى يا أمتى» من مؤلفات الراحل بقيادة المايسترو ناير ناجى، إلى جانب عدد من أعماله الأخرى منها «حبيبى دائما»، و«لكن شيئًا ما يبقى».

ولعب الدكتور حسن شرارة سولوهاتها على آلة الكمان، و«يا أمة العرب» أداء ريهام عبدالحكيم، و«لا إله إلا الله» أداء ياسر سليمان، و«مصر أنتِ الروح» أداء أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مختارات من إبداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هانى فرحات وتوزيع أوركسترالى للدكتور خالد داغر ومحمد عبد الله، منها «لونجا نهاوند، سماعى كرد، لونجا النيل والأندلس» إلى جانب فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، وأفلام قصيرة عن المكرمين. كما تم افتتاح معرض مشترك لفنون الخط العربى لكل من أحمد إبراهيم ومكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر.

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

واستقبل الجمهور فريق كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، على المسرح الخارجى، بنخبة من أشهر مؤلفات تراث الطرب العربى، تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين.

بدأ الحفل بمنح درع تكريم وشهادة تقدير لعدد من الرموز الراحلة، بدءا بالراحل عبده داغر، وتسلمتهما ابنته ماجدة داغر.. وأيضا الموسيقار جمال سلامة وتسلمت التكريم نجلته دينا جمال سلامة.. وخالد الأمير وتسلمت التكريم ابنته ندى خالد الأمير.. ود. أشرف هيكل وتسلمت التكريم زوجته ريهام القصبجى.. ود. فوزى فهمى.. وتسلمت التكريم زوجته ميرفت سلامة.

وبعدها، جاءت لحظة تكريم عدد من الرموز الأحياء، فى مقدمتهم الموسيقار محمد ضياء، الموسيقار محمد مصطفى، هشام نزيه، د. مدحت العدل، فرات قدورى، عازف الناى محمود كمال عبدالرحمن، د.محمد المصمودى، فرقة سداسى شرارة، مروان خورى، محمد الأمين، الباحث الموسيقى الدكتور محمد عمران، فنان الخط العربى إبراهيم أحمد إبراهيم، الشاعر الكبير صلاح محمد على.

حفل مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ٣٠

من جانبها، قالت إيناس عبد الدايم فى كلمتها: «تبقى الموسيقى أحد الروابط الوثيقة بين أبناء الوطن العربى، فمن المحيط إلى الخليج تتوحد النغمات وتمتزج الألحان، وإن اختلفت اللهجات والأساليب والمفردات. ومنذ ميلاد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يجتمع على أرض مصر سفراء الفن، لتتجلى أصالة وتفرد الإبداع العربى، ويظهر دور هذا المحفل فى الحفاظ على الهوية وصون التراث واستعادة ذكريات زمن الفن الجميل.. وطوال دوراته المتعاقبة استضافت الفعاليات كوكبة من الأسماء اللامعة فى تاريخ الموسيقى والغناء العربى، وباتت البوابة الذهبية لنجوم عبروا من خلاله إلى سماء الشهرة، كما تم تكريم مبدعين لعبوا دورا مهما فى الحياة الفنية المصرية والعربية».

من ناحية أخرى، ناقش المؤتمر المصاحب للمهرجان العديد من الموضوعات الخاصة بالموسيقى والغناء العربى، إلى جانب المسابقة التى طالما اكتشفت الكثير من المواهب الواعدة القادرة على استكمال رسالة الفنون الجادة.

المكرمون خلال حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ٣٠

وتابعت «عبدالدايم» أن الدورة الـ 30 من هذه التظاهرة الفنية العربية تأتى لتحمل الكثير من معانى الوفاء والعرفان بالجميل، حيث تم إهداؤها لروحى العملاقين الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، كما تشهد تكريم اسم الراحل الكبير الدكتور فوزى فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون وأحد أعمدة الثقافة المصرية، وأيضا اسم الدكتور أشرف هيكل العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية، والموسيقار خالد الأمير، إلى جانب تكريم 14 شخصية أخرى سطرت صفحات مشرقة فى مجال الموسيقى والغناء العربى.

وأشارت «عبدالدايم» إلى أنه «كعادة كل عام، أوجه التحية لاسم الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى، مؤسسة هذا الحدث البراق، والتى ستبقى أبد الدهر أحد الرموز البارزة فى هذا المجال»، وأوضحت: «ونحن نحتفل بافتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30 نقف على أعتاب انطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى، حيث اختارتها منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) لتحمل اللقب، حيث تشهد الفعاليات استعراض الكثير من ملامح التراث العربى».

الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا - صورة أرشيفية

واختتمت كلمتها بتوجيه التحية لجميع الفنانين المصريين والعرب والباحثين من كل أنحاء العالم، الذين حرصوا على المشاركة والتواجد فى الفعاليات، ورحبت بهم على أرض مصر، كما تقدمت بالشكر للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والمهرجان، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وكتيبة العاملين بالأوبرا الذين واصلوا الليل بالنهار لإقامة هذه الدورة وإخراجها للنور بالشكل اللائق بمكانة مصر وريادتها الحضارية.

وقال مجدى صابر رئيس دار الأوبرا: «نحتفل بانطلاق الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تمثل 30 عاما من الإبداع والحفاظ على الريادة الفنية منذ التأسيس وحتى الآن»، وأضاف: «إننا نجتهد كل عام للحفاظ على هذا الإرث الإبداعى، وبفضل الفنون الراقية تستمر قوتنا الناعمة وريادتنا الفنية»، وتابع أن دار الأوبرا ستظل حصن الحفاظ على الفنون الجادة وستبقى مدافعا عن الإبداع، وإن اختلفت المعايير، مؤكدا أننا لن نتهاون فى الحفاظ على ما حققناه من مستوى فنى. ووجه الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم والمستمر ولكل من ساهم فى خروج هذه الدورة للنور.

وقالت مدير المهرجان والمؤتمر الدكتورة جيهان مرسى: «مرت 30 عاما على تأسيس المهرجان، ومنذ انطلاقه ولد عملاقا ليظل علامة مضيئة بين صفوف أهم المهرجانات المعبرة عن روعة وقيمة الموسيقى العربية، كما يؤكد ريادة مصر الثقافية والفنية»، وأضافت أنه «بمثابة السد المنيع أمام كل المحاولات التى من شأنها نشر الغناء الهابط بالمجتمع»، وتابعت أن دورة هذا العام تتزامن مع مساعى الدولة لتدشين الجمهورية الجديدة وتحقيق العدالة الثقافية والفنية فى كافة ربوع مصر من خلال منظومة عمل جادة تترأسها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التى لا تدخر جهدا فى تحقيق ذلك، والتى أخذت على عاتقها تنفيذ مستهدفات الدولة فى بناء الشخصية المصرية ووضعها ضمن أجندتها وأولوياتها فى نشر الوعى والفنون.

ريهام عبدالحكيم - صورة أرشيفية

وتابعت «جيهان» أن إدارة المهرجان حرصت على أن تضم الفعاليات نخبة متميزة من أبرز فنانى العرب، مؤكدة أن مصر كانت وستظل قبلة الفنانين والمواهب العربية، كما أثنت على تجربة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى فى تأسيس المهرجان فى عهد الراحل الدكتور ناصر الأنصارى رئيس دار الأوبرا المصرية آنذاك فى ظل عهد الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق.

وشهدت الفعاليات على مسرح مكتبة الإسكندرية حفلا للنجم اللبنانى عاصى الحلانى، بمصاحبة مجموعة الحفنى، بقيادة المايسترو أحمد عامر، تضمن كوكبة من أعماله الجماهيرية، وسبقه فاصل للمطربين نهاد فتحى، حسام حسنى، نيفين رجب.