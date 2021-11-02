اتحاد السلاح يكرم أبطاله في حفل ضخم السبت

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ينظم اتحاد السلاح برئاسة المهندس عبدالمنعم الحسيني، حفلًا ضخمًا لجميع أبطاله ولاعبيه في جميع الأسلحة إضافة إلى المدربين والجهاز الإداري والتنفيذي وجميع رعاة بطولة العالم للناشئين والشباب والتي أقيمت بالقاهرة أبريل الماضي.

كما يكرم مسؤولو الاتحاد اللاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت باليابان أغسطس الماضي.

ومن المقرر، أن يحضر حفل التكريم كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من نواب البرلمان وكبار رجال الأعمال وكبار رجال الدولة والسادة الإعلاميين.

الجدير بالذكر أن السلاح المصري شارك في الأولمبياد الماضية بـ14 لاعبًا ولاعبة.