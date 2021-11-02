أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتحاد السلاح يكرم أبطاله في حفل ضخم السبت

Print
اتحاد السلاح يكرم أبطاله في حفل ضخم السبت اتحاد السلاح يكرم أبطاله في حفل ضخم السبت

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينظم اتحاد السلاح برئاسة المهندس عبدالمنعم الحسيني، حفلًا ضخمًا لجميع أبطاله ولاعبيه في جميع الأسلحة إضافة إلى المدربين والجهاز الإداري والتنفيذي وجميع رعاة بطولة العالم للناشئين والشباب والتي أقيمت بالقاهرة أبريل الماضي.

كما يكرم مسؤولو الاتحاد اللاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت باليابان أغسطس الماضي.

ومن المقرر، أن يحضر حفل التكريم كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من نواب البرلمان وكبار رجال الأعمال وكبار رجال الدولة والسادة الإعلاميين.

الجدير بالذكر أن السلاح المصري شارك في الأولمبياد الماضية بـ14 لاعبًا ولاعبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما