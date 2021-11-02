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محافظ الجيزة يتابع رصف طريق المعتمدية وشارعي ترعة وزغلول

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محافظ الجيزة يتابع رصف طريق المعتمدية وشارعي ترعة السيسي وزغلول محافظ الجيزة يتابع رصف طريق المعتمدية وشارعي ترعة وزغلول

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واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات رصف وتطوير عددًا من الشوارع الفرعية لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعه الانتهاء من أعمال تطوير الطرق المدرجه بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق بالمحافظة في رصف وتطوير شارعي ترعة وزغلول نطاق حي الهرم وذلك ضمن خطة التطوير الذي تشهدها المنطقة المحيطة بشارع الاربعين والمنصورية ومحور ترسا لتسهيل حركه التنقل بذلك القطاع الحيوي.

وتابع محافظ الجيزة أعمال تقوية ورصف وتطوير طريق المعتمدية بدءاً من منزل الدائري مرورا بطريق ترعة المجنونة حتى ترعة الزمر ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة تحت اشراف المهندسه نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.

المصرى اليوم

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