الجيزة : إزالة التعديات ورفع الإشغالات بعثمان محرم تمهيدا لتطويره

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شنت محافظة الجيزة حملة اشغالات مكبرة بشارع عثمان محرم الرئيسي، في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط بالشارع شن حي الطالبية اليوم.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات ورفع الأرصفة لتوسعة الشارع، وإزاله كافه معوقات الحركة المرورية بنطاق الحي تمهيدا لتطويره، ويعتبر شارع عثمان محرم الرئيسي احد الشوارع بحي الطالبية.

كما تم متابعه أعمال رفع كفاءة النظافه ورفع السيارات المتهالكه بمحور أنور السادات من خلال التعاون بين هيئة النظافة والتجميل وحي الطالبية.