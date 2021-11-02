أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة : إزالة التعديات ورفع الإشغالات بعثمان محرم تمهيدا لتطويره

Print
الجيزة : إزالة التعديات ورفع الإشغالات بعثمان محرم تمهيدا لتطويره الجيزة : إزالة التعديات ورفع الإشغالات بعثمان محرم تمهيدا لتطويره

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة حملة اشغالات مكبرة بشارع عثمان محرم الرئيسي، في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط بالشارع شن حي الطالبية اليوم.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات ورفع الأرصفة لتوسعة الشارع، وإزاله كافه معوقات الحركة المرورية بنطاق الحي تمهيدا لتطويره، ويعتبر شارع عثمان محرم الرئيسي احد الشوارع بحي الطالبية.

كما تم متابعه أعمال رفع كفاءة النظافه ورفع السيارات المتهالكه بمحور أنور السادات من خلال التعاون بين هيئة النظافة والتجميل وحي الطالبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما