محافظ الجيزة يتابع رصف شارع ترعة عبد العال في بولاق الدكرور

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة أعمال تطوير عددآ من الشوارع الجارية والتأكد من جودة ونسب تنفيذ الأعمال.

وبحسب بيان، الثلاثاء، شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبدالعال 2 بطول 2.2 كم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية للمنطقة بذلك القطاع المهم.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطي وتدعيمها بأعمدة أنارة حديثة وتوحيد النسق العام للطريق وأرصفة المشاه .

ووجه المحافظ رئيس بولاق الدكرور بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع ومراعاة خطوط التنظيم لتحقيق أقصي أستفادة مرورية منه إلى جانب التأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير المحددة في أعمال الرصف والخامات المستخدمة.

وخلال الجولة أكد المحافظ على هيئة النظافة والتجميل بسرعة إخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن وأستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصه بتجمع العشرين والذي سيساهم في استيعاب عدداً من السيارات وتيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنة أعلى شارع السودان موجها رئيس حي بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها واستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائري خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنه أعلي شارع السودان لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر «محـور الزمـر سـابقا» حيث سيتم البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور المشار اليه وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.