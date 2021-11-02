أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: كلمة «» في قمة المناخ كشفت دور في القضية

Print
نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية نائب: كلمة «» في قمة المناخ كشفت دور في القضية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح ، خلال مشاركته في الدورة 26، لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول، والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي 1، و2 نوفمبر الجاري، بمدينة جلاسجو في بريطانيا، كانت هامة وكشفت دور الكبير في هذه القضية خلال السنوات الماضية.

وأضاف «فتحي»، في بيان صحفي له اليوم، أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ، موضحا أن العالم يواجه أزمة مناخية ولابد من التحرك لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن مصر كانت في مقدمة دول العالم التي أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في سبيل التغيير الجذري لمشكلات تغيير المناخ من خلال التحول الأخضر وتعميمها في شتى المجالات.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، على هامش القمة، واستهدفت تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة