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أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الدورة 26، لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول، والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي 1، و2 نوفمبر الجاري، بمدينة جلاسجو في بريطانيا، كانت هامة وكشفت دور مصر الكبير في هذه القضية خلال السنوات الماضية.

وأضاف «فتحي»، في بيان صحفي له اليوم، أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ، موضحا أن العالم يواجه أزمة مناخية ولابد من التحرك لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن مصر كانت في مقدمة دول العالم التي أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في سبيل التغيير الجذري لمشكلات تغيير المناخ من خلال التحول الأخضر وتعميمها في شتى المجالات.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، على هامش القمة، واستهدفت تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.