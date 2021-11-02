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برلماني: عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

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برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية برلماني: عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

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أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح ، في الدورة 26، لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات، لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر، بمدينة جلاسجو ببريطانيا، ركزت على مشروعات قومية لمواجهة التغير المناخي.

وأضاف «نصر الله»، في بيان له اليوم، أن عضو نشط وفعال في قمة المناخ، وتواكب الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، لافتا إلى أهمية قمة المناخ التي تنعقد الآن، وضرورة أن تخرج بنتائج تواجه التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي كان حريص في كلمته على ضرورة دعم الدول الكبرى للقارة الإفريقية، بسبب ما تواجهه من تحديات تجعلها غير قادرة على الالتزام بدورها الكامل تجاه قضية تغير المناخ.

وأوضح أن مصر تسعى لاستضافة قمة المناخ المقبلة، ليس فقط لأنها تحمل رسائل الدول النامية، ولكن تقدم نماذجا من خلال مشروعات صديقة للبيئة وتوسعا في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المصرى اليوم

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