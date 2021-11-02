طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المتعلق بغلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالي لنادي المنيا .

وقال النائب أبو العباس فرحات مقدم طلب إحاطة بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، أن الإغلاق تم منذ ما يقرب من 10 أعوام، ما أدى إلى ضرر بالرياضة والرياضيين، خاصة أنها الصالة الأم وصاحبة التاريخ والفضل على كل الرياضيين بالإسكندرية، وليس من المعقول أن تترك كل هذة الفترة .

من جانبه انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غلق صالة أستاذ الإسكندرية طوال هذة المدة، مؤكدا أن المسؤلين السابقين الذين تقاعسوا في افتتاح القاعة منذ عام 2004 يجب محاسبتهم بتهمة إهدار المال العام .

وأشار «حسين» إلى أن الإشكالية الكبري أن غلق الصالة طوال تلك المدة أدى إلى القضاء على العديد من المواهب الرياضية في الألعاب الرياضية الجماعية المختلفة، لافتا إلى أن محافظ الاسكندرية والادارة الحالية تسعي جاهدة للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بها .

فيما قال الدكتور احمد جمال نائب محافظ الاسكندرية، إنه سيتم الدراسة مع كلا من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة للعمل على إعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، وهو ما طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الاخيرة للاسكندرية فيما يتعلق بالصالة المغطاة .

فيما قال مدير استاد الإسكندرية، إن تكلفة أعمال تطوير الصالة يصل إلى ما يقرب من 80 مليون جنيها على الرغم من أن تكلفة أعمال التطوير عام 2004 كانت ما يقرب من 400 ألف فقط، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بأن ذلك إهدار كبير للمال العام .

وأوصى رئيس اللجنة بتعاون كلا من وزارة التخيط ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة الواردة في تقرير الزيارة الميدانية بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 6 ابريل 202

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار بشأن سرعة صرف دعم مادي لنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن فريق كرة القدم بنادي ملوي الرياضي صعد للدوري الممتاز «ب» ويحتاج مبلغ مليون جنيه .

وأضاف نائب ملاوي أن إمكانيات النادى ضعيفة جدا، ولا يوجد أية موارد للنادى، مطالبا بدعم النادى لاستكمال مسيرته في الدورى الممتاز «ب»، وكذلك دعم مراكز الشباب بقرية ملوى بادوات رياضية وتنجيل وإنارة كلا من ملاعب مراكز شباب( مركز شباب البياضة- مركز شباب قلندول).

ورد مسئولي وزارة الشباب الذين حضروا الاجتماع، أن الوزارة لا تتاخر عن أي مطالب تعود بالنفع العام على الشباب، وقامت بدعم النادى بمبلغ 55 الف جنيه دفعة اولى بتاريخ 14/9/2020 وتم دعم النادى بمبلغ 55 الف جنيه دفعة ثانية بتاريخ 13/4/2021 كما تم دعم النادى بمبلغ 50 الف جنيه دعما اضافيا بتاريخ 17/1/2021 .

واضاف مسؤول الوزارة انه تم ايضا تم دعم النادى بمبلغ 50 الف جنيه دعما اضافيا بتاريخ 6/5/2021 وانه سيتم دعم النادى بمبلغ 100 الف جنيها دعما اضافيا وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة بخلاف الدعم الاساسى من وزارة الشباب والرياضة للنادى ومقدر 190 الف جنيها وجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة، اما فيما يخص مراكز الشباب فاكد على ان المراكز المذكورة مدرجة بخطة العام المالى 2021/2022.