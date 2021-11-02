«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني

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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة، الذي عقد يوم الخميس الماضي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده نقيب المحامين، منذ قليل، بمقر مكتبه في النقابة العامة للمحامين برمسيس.

وقال «عطية»، في بيان صحفي له أن مؤتمر «يوم المحاماة»، جاءت به العديد من القرارات على رأسها قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإعفاء المحامين من التسجيل على البوابة الإلكترونية، والقرار المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين، بشأن إقامة الدعاوى عن بعد، وتيسيرها، وشرحها لأعضاء الجمعية العمومة للمحامين، وعمل حلقات تدريبية ونقاشية حولها بكافة المحافظات.

وأضاف البيان: «كذلك قرار نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بإعلان ٣٠ سبتمر من كل عام يوماً للمحاماة العربية، وإنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من الدكتور أحمد فتحي سرور، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسانين عبيد، الدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور حسن عبدالباسط جميعي، وناجي شوقي، ورأفت نوار، وفتحي عبدالشافي، وإمام نوير».

وتابع: «وأوصت اللجنة بالآتي: أولا: التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة العدل، ونقابة المحامين المصرية، وعمل برتوكولات التعاون التي تساهم في دعم الشراكة في سبيل تحقيق العدالة، ثانيا: العمل على إعادة استعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين، والمؤسسات والسلطات التي تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية، ثالثاً: الدعوة إلى رأب الصدع في بنيان اتحاد المحامين العرب، ووأد المحاولات الرامية إلى زرع الفتن فيه، أو المساس برئاسة مصر للاتحاد ومقره الدائم فيها، رابعا: عقد برتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية المختلفة لتوفير برامج التدريب والتطوير المهني الذي يضمن تطوير المحامين بكافة درجات قيدهم، وملاحقة كل ما هو جديد، وقد تم الاتفاق فعليا على ثلاثة برتوكولات تعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة وكلية الحقوق جامعة المنيا، وسيتم توسيع القاعدة لتشمل جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وكذلك عقد برتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة، في (علوم الإدارة، علوم الحاسب الآلي، العلوم الضريبية، العلوم التجارية، تأسيس الشركات، التمويل العقاري وغيرها من مجالات التعاون المشتركة)».

واستكمل: «خامساً: الاستعانة الفورية بأساتذة الدراسات الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ‏لسرعة انجاز ملف زيادة المعاشات لتكون زيادة المعاشات مطروحة على الجمعية ‏العمومية للمحامين المقرر عقدها قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، سادساً: وضع كلمة الشباب التي القاها عنهم زميلهم بالمؤتمر موضع التنفيذ الفوري ‏وتطوير مستوى الخدمات لشباب المحامين وتحديد أقرب موعد لعقد الاجتماع بين ‏نقيب المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن الشباب في أقرب وقت ممكن».