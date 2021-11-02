أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي»

Print
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وحدة إدارة الأزمات والكوارث، بمستشفيات بنها الجامعية، برئاسة المهندسة آن بولس ناجي، مدير الوحدة، ورشة عمل حول «كيفية مكافحة الحشرات والقوارض»، لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عقدت الورشة تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفى جامعه بنها، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفى جامعه بنها، بالتنسيق مع وحده مكافحه القوارض والحشرات بجامعه بنها.

ألقى المحاضرة الدكتور محمد الباز، مدرس بكلية العلوم جامعة بنها، حيث استعرض في الورشة طرق المكافحة للحشرات والقوارض وكيفية التخلص منها ومحاربتها لمنع انتشار العدوى والامراض، حيث تطرقت الورشة إلى طرق المكافحة سواء كانت مكافحة وقائية مثل استخدام المصايد أو بالمكافحة الكيماوية، والتي تعني استخدام المبيدات السريعة المفعول.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الندوة تأتي في إطار خطة وحدة الأزمات والكوارث بمستشفي بنها الجامعي بعمل ندوات توعوية لكافة العاملين بالمستشفي للحفاظ على البيئة الصحية للمستشفى والوقاية من الأمراض.

ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية
ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية
ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية
ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية
ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية
ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما