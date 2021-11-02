ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي»

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عقدت وحدة إدارة الأزمات والكوارث، بمستشفيات بنها الجامعية، برئاسة المهندسة آن بولس ناجي، مدير الوحدة، ورشة عمل حول «كيفية مكافحة الحشرات والقوارض»، لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عقدت الورشة تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفى جامعه بنها، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفى جامعه بنها، بالتنسيق مع وحده مكافحه القوارض والحشرات بجامعه بنها.

ألقى المحاضرة الدكتور محمد الباز، مدرس بكلية العلوم جامعة بنها، حيث استعرض في الورشة طرق المكافحة للحشرات والقوارض وكيفية التخلص منها ومحاربتها لمنع انتشار العدوى والامراض، حيث تطرقت الورشة إلى طرق المكافحة سواء كانت مكافحة وقائية مثل استخدام المصايد أو بالمكافحة الكيماوية، والتي تعني استخدام المبيدات السريعة المفعول.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الندوة تأتي في إطار خطة وحدة الأزمات والكوارث بمستشفي بنها الجامعي بعمل ندوات توعوية لكافة العاملين بالمستشفي للحفاظ على البيئة الصحية للمستشفى والوقاية من الأمراض.

ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية

ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية

ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية

ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية

ورشه حول كيفيه مكافحة الحشرات والقوارض لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بنها الجامعية