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لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر

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لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر

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قررت محميات البحر الأحمر تشكيل لجنة بيئية من باحثي البيئة بمحمية وادي الجمال بمرسي علم لإجراء معاينة لجنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر وبيان الأضرار والخسائر التي لحقت بالشعاب المرحانية وقيمتها ومساحتها وإعداد تقرير بيئي بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد قيمة التعويضات.

كان أحد اللنشات السياحية قد تعرض للجنوح في منطقة شعاب مرجانية خلال رحلة غوص جنوب البحر الأحمر، وتم انقاذ السائحين والطاقم دون حدوث إصابات، فيما تم إخطار محميات مرسي علم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقي مركز عمليات محافظة البحر الاحمر اخطارا بجنوح لنش سفاري غوص بإحدي مناطق الشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة الزبرجد جنوب شرق مرسى علم بالبحر الأحمر أثناء قيامه برحلة غوص، وعلي الفور تم نقل السائحين من اللنش الجانح الي لنش سياحي آخر واستكمال الرحلة، ولا يوجد أي غصابات بين السائحين الذين كانوا علي متن اللنش.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري، أنه تبين من الإخطار أن اللنش كان يقل ٢٢ سائحا بالإضافة إلي ١١ من الطاقم.

المصرى اليوم

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