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آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي

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آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي

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تواصل النجمة آيتن عامر عروض مسرحيتها الجديدة «سلام مربع» التي تجمعها بالنجم الكوميدي الكبير محمد هنيدي، بمشاركة الفنان محمد محمود.

وأوضحت أن العروض تشهد إقبال جماهيري كبير وتم زيادة عدد ليالي العرض لتكون ٦ ليالي وتستمر حتي السادس من نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح بكر الشذى في البوليفارد.

وأكدت أيتن أن ردود الفعل قوية جدا على العروض، واعتبرت مشاركتها في البطولة فرصة غالية وثقة كبيرة من نجم عظيم في حجم محمد هنيدى تتمنى أن تكون على قدر تلك المسؤولية وشكرت الجمهور السعودي والعربي الذي حرص على مشاهدة المسرحية.

مسرحية سلام مربع كوميدية استعراضية يشارك في بطولتها آيتن عامر ومحمد هنيدي ومحمد ثروت وإيمان السيد ومحمد محمود، والعديد من نجوم الكوميديا في .

وأكدت آيتن عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام لجمهورها إمكانية بدأ الحجز لحضور المسرحية بدءا من الليلة بأسعار تبدأ من 200 ريال سعودي.

المصرى اليوم

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