يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية»

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إنهم يطلقون على هذه المتغيرات اسم «الظلم المناخى»، لكن الناشطة البنغالية صوفيا خاتون شمرت عن ذراعيها لمحاربة الظاهرة فى مجتمعها وبلادها كلها، هناك فى بنجلاديش، وهى الدولة التى تقع فى جنوب شرق قارة آسيا، وتحدها الهند من كل الجهات ما عدا جهة أقصى الجنوب الشرقى التى تحدها منها ميانمار، وحتى أقصى جنوب شرق القارة ويحدها من الجنوب ساحل البنغال.

وتشعر صوفيا بالقلق بأن مزيدا من الأعاصير المتكررة التى يتسبب فيها التغير المناخى سوف تجعل مجتمعها غير مأهول بالسكان، فأمواج العاصفة تجلب المياه المالحة إلى النهر فى الجزء الجنوبى الغربى من البلاد، حيث تعيش، مما يتسبب فى خسائر فى الزراعة ومورد مياه الشرب.

توقعات بزيادة الانبعاثات الكربونية ثلاثة أضعاف خلال العشر سنوات المقبلة فى شلاتين

وتؤكد صوفيا خاتون أن الأعاصير الكبرى اعتادت فى الماضى أن تضرب مجتمعها «الموريلجانجى»، فى جنوب غرب بنجلاديش، مرة كل ربع قرن أو ما قارب ذلك، أما الآن، فنحن نشهد إعصارا كبيرا كل عامين أو ثلاثة أعوام، وآخر أصغر منه كل عام تقريبا، ومن ثم يحتاج المجتمع إلى دفاعات أقوى ضد اجتياح الرياح والمياه، وإلا صارت المنطقة غير صالحة للسكنى.

وفى هذا الصدد نشرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، وهى شبكة وطنية تحوى 900 محطة إذاعية عامة فى الولايات المتحدة، وتأسست عام 1971 ويقع مقرها الرئيسى فى واشنطن، تقريرا حول تضرر هذا الجزء من العالم جراء التقلبات المناخية، وذلك تزامنا مع قمة جلاسجو «كوب 26» للأطراف المتعددة لبحث أزمة التغيرات المناخية.

توقعات بزيادة الانبعاثات الكربونية ثلاثة أضعاف خلال العشر سنوات المقبلة فى شلاتين

وما يثير السخط بشكل خاص أن ما يحدث ليس كارثة طبيعية، فالعواصف أكثر عنفا وشدة، ومنسوب مياه البحر ارتفع، لأن الدول الأكثر ثراء والبعيدة أطلقت كميات هائلة من الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى من خلال حرق الفحم والنفط والغاز، وهو ما يعلق عليه أشيش باروا، مدير برنامج هيلفيتاس، وهى منظمة تنموية سويسرية تعمل فى موريلجانج قائلا: «نحن فى بنجلاديش لا نساهم فى حتى 1% من الانبعاثات الحرارية، أنا لا أصنع المشكلة، ولكنى أعانى مما نسميه بالظلم المناخى».

ويعد هذا الجزء من بنجلاديش بمثابة دلتا نهرية تشكلت من خلال شبكة من الطرق المائية، والتى شقت طريقها صوب خليج البنجال، وعندما تثور الأعاصير فإن العواصف تحمل كميات هائلة من المياه المالحة من البحر إلى أعلى النهر، فى حين أن تدفق المياه يتسبب فى تآكل الهياكل الشبيهة بالسدود المعروفة بضفاف النهر، إلى جانب إغراق حقول الأرز وتلويث البرك التى كان الناس يعتمدون عليها تقليديا للحصول على مياه الشرب.

توقعات بزيادة الانبعاثات الكربونية ثلاثة أضعاف خلال العشر سنوات المقبلة فى شلاتين

وفى هذا السياق، تقول خاتون إن المياه المالحة «تؤثر على محاصيلنا وأرزاقنا، وصيد الأسماك وكل شىء، ونتيجة لذلك تصاب حقول الأرز بالبوار معظم أوقات العام، بعد أن كانت ترمى المحصول ثلاث مرات سنويا، إلى جانب تخريب الحدائق العائلية مما يحرم الناس من المحاصيل التى تنمو فى المنازل، كما تزيد الأمراض المزمنة بسبب المياه الملوثة.

ومع إصابة الزراعة بالشلل، فإن 60% من الرجال القرويين بهذا المجتمع غادروه بحثا عن فرصة عمل فى مكان آخر، وتشير خاتون إلى أنهم يذهبون بشكل رئيسى إلى دكا، عاصمة المدينة أو تشاتوجرام، ويهاجر بعضهم إلى الهند أو بنجالور أو كالكوتا.

أزمة فى مياه الشرب النظيفة بسبب التلوث المناخى

وتساعد خاتون فى قيادة منظمة يطلق عليها اسم برلمان الأمهات، والتى تحفز على بناء بنية أساسية مائية أفضل فى المنطقة الساحلية ببنجلاديش، فإذا واتتها الفرصة للتحدث إلى قمة التغيرات المناخية الدولية التى تنعقد حاليًا فى مدينة جلاسجو باسكتلاندا، فإنها تعرف ما سوف تقوله، فمطالبها لا تركز على الحد من انبعاثات الغازات الحرارية، فهى تريد المساعدة فى التعامل مع عواقب التغير المناخى والتى تأتى فى الطريق.

وتؤكد خاتون أن هناك مطلبين واضحين وهما يوجهان إلى كل من حكومة بنجلاديش والحكومات والمؤسسات الخيرية الدولية، الأول منهما يتمثل فى المساعدة فى بناء السدود على ضفتى النهر والتى من المتفرد أنها تصد تدفق المياه المالحة وتحول دون إغراق الحقوق والمنازل، لافتة إلى أن سقوط هذه السدود هو السبب الرئيسى والجذرى فى المشكلة، فإذا تم إصلاحها وصيانتها على النحو الصحيح، فإن جميع المشكلات ستجد طريقها إلى الحل، أما المطلب الثانى فهو إنشاء بنية أساسية أفضل لتوفير مياه شرب آمنة.

القرويون يهاجرون إلى البلاد المجاورة بحثًا عن فرص عمل

إن وصفتها للبقاء على قيد الحياة لا تحظى بالقبول بشكل عام، على الأقل على المدى الطويل، حيث لا يزال خبراء المياه يناقشون كفاءة السدود وما إذا كان يمكنها أن تكون حلا دائما لمشكلات المياه بالمنطقة، ولكن ما لا جدال فيه على الرغم من ذلك، هو أن المنطقة تحتاج إلى التكيف مع المناخ المتغير.

وأحرزت بنجلاديش، بأساليب كثيرة، تقدما ملحوظا فى تكيفها مع المناخ، وفقا للتقرير، فهناك الآن جهاز يرسل تحذيرات من الأعاصير الوشيكة، وشبكة من الملاجئ المتينة البنيان، والتى تحمى الناس عند تدفق الإعصار.

ويقول مدير المركز الدولى للتغير المناخى والتنمية فى داكا، سليم الحق: «لدينا برنامج تحذير من الإعصار وإيواء يعتبر الأكثر كفاءة فى العالم، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم السنوات الماضية، ولكن الآن يمكننا أن نطلق تحذيرات ونقوم بإجلاء الناس بالملايين.

فى حين نجح الباحثون فى تطوير مجموعات جديدة من المحاصيل التى تتميز بأنها أكثر ملاءمة للنمو خلال مواسم العام، عندما يكون هناك خطر أقل فى تدفق الفيضان، كما يستطيع بعضها تحمل مزيد من المياه المالحة، وعلى الرغم من ذلك تؤكد خاتون أن أقلية صغيرة من المزارعين فقط هى التى تلقت تقاوى وبذور المحاصيل حتى الآن، بينما يزرع بعض القرويين الخضروات المنزلية فى حاويات مرتفعة، عوضا عن التربة الملوثة بالمياه المالحة، وفى أثناء موسم الرياح الموسمية، يقوم الكثيرون بتجميع واستخدام مياه الأمطار النظيفة.

التحدى المناخى يفسد الزراعات والحدائق المنزلية

ويشير التقرير إلى أن اقتصاد بنجلاديش بشكل عام حقق نجاحا مؤخرًا، فهو ينمو بسرعة، حيث تحفزه صناعة النسيج المتنامية فى المدن الكبرى، كما ارتفع متوسط عمر الأفراد، مثل معايير الفرص التعليمية، بينما انخفض معدل وفيات الأطفال، حيث أعاد البنك الدولى تصنيفها من دولة منخفضة الدخل إلى دولة ذات دخل منخفض إلى متوسط.

ويستدرك التقرير بأنه مع النمو يأتى استخدام الطاقة المتزايد والانبعاثات الحرارية، ففى حقيقة الأمر، أكدت بنجلاديش مؤخرا للأمم المتحدة أنه وفقا للعمل كالسيناريو المعتاد، فإن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بالبلاد من الطاقة سوف يزيد ثلاثة أضعاف على مدار العشر سنوات المقبلة، وأن الدولة لا تزال تساهم بكمية صغيرة فقط من الانبعاثات الكربونية العالمية، ولكن نصيبها منه ينمو.

ويؤكد أنه مع تسارع التغير المناخى، فإن مصير المناطق الساحلية لا يزال غير مؤكد: فإذا كنا لا نستطيع إصلاح سدود الأنهار، فإن مستقبل منطقة موريلجانج سوف يكون بعيدا تماما عن الخريطة- على حد قول صوفيا خاتون.