21 % ارتفاعا بمعدل هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية

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قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي صعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ليرتفع عددها بنسبة 21% منذ بداية العام الحالي.

وأوضح المكتب، في تقرير، الثلاثاء: «أن معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في الأرضي المحتلة ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وجاء في التقرير أن عدد المشردين الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم، ارتفع بنسبة 28% خلال الفترة نفسها.

وقدر التقرير الأممي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، بنحو 311 منشأة، إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار.

ولفت التقرير إلى أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية) التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها ارتفع أيضا بنسبة 96 بالمئة منذ بداية العام الحالي.