أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

فلسطين تتحدى الاحتلال: البناء في المنطقة «ج» حق حصري للفلسطينيين

Print
فلسطين تتحدى الاحتلال: البناء في المنطقة «ج» حق حصري للفلسطينيين فلسطين تتحدى الاحتلال: البناء في المنطقة «ج» حق حصري للفلسطينيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن البناء في المناطق المصنفة «ج» حق لأبناء الشعب الفلسطيني وحدهم لا يخضع للمساومة أو المقايضة.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، في بيان، الثلاثاء، إن « الإسرائيلية وفي ادعاء تضليلي جديد تحاول تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) كمكرمة ومِنّة سخية تصبغها على الفلسطينيين، بهدف محاولة امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وقرارها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ذات المنطقة، ولشرعنة عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية، للتأكيد أن يد الاحتلال هي العليا في التصرف بالمناطق المصنفة (ج)، وأنه صاحب الاختصاص والقرار في البناء فيها».

وجاء في البيان: «تحاول سلطات الاحتلال إضفاء المزيد من الشرعية والتغطية على استمرار عمليات الاستيلاء وسرقة الأرض الفلسطينية والإيحاء بأن جميع المنطقة المصنفة (ج) هي تحت السيطرة والقرار الإسرائيلي، وأنها هي التي تتحكم بخارطة توزيع الوحدات السكنية للفلسطينيين، بعيداً عن الجانب الفلسطيني ومصالحه الحقيقية في تلبية النمو الطبيعي للسكان، علماً أن ما يتم الحديث عنه بالمعنى العملي لا يتجاوز إعطاء رخص بناء لعشرات المنازل الفلسطينية المشيدة أصلاً أو في طور البناء والتي كانت مهددة بالهدم والتي يقع أغلبها بشكل ملاصق للمناطق المصنفة (ب) وليس بعيداً عنها».

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنه «في الوقت الذي تصدر به هذه المصادقات الشكلية، يواصل الاحتلال تهويد المقبرة اليوسفية بالكامل، ويدمر عدة مساكن ومنشآت في الأغوار الشمالية، ويخطر بهدم منزل في يعبد، ويستولي على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت فوريك وبيت دجن، ويقطع مع المستوطنين الأشجار في كفر قدوم».

وشددت الوزارة على رفضها ما وصفته ب،«المقايضة» الإسرائيلية الاستعمارية، مؤكدة أن البناء في المناطق المصنفة (ج) هو حق حصري فلسطيني، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال القيام بأية تغييرات عليها أو التصرف بها بأي شكل كان، بما يضمن عدم الإجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.

وقالت «إن المناطق المصنفة (ج) هي عمق إستراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي وبدونها لا معنى لأية جهود إقليمية ودولية لتطبيق مبدأ حل الدولتين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول عراقي: تشكيل الحكومة يحتاج وقت

مسؤول عراقي: تشكيل الحكومة يحتاج وقت

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد