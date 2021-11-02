«حبال و وتعذيب ومخدرات » ..الداخلية تعلن ضبط «فيلا كرداسة» لعلاج الإدمان في الجيزة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 7 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» من بينهم «زوجة مستأجر الفيلا ومديرة المكان» كما تبين وجود 105 أشخاص بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «ممنوع تداولها بدون إاتشارة طبية» و16 عينة تحليل مخدرات وعدد من السرنجات الطبية «مجهولة المصدر» و5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء و مجموعة من الحبال.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية- عدم وجود تجهيزات طبية وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل والتعدى على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.