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قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف، لكنه أضاف أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر، مضيفاً أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وأضاف لرويترز في مقابلة أن حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه «مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها... كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع».

وتسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول حرب اليمن قال فيها إنها: «عبثية ولابد أن تنتهي» معتبرًا أن «الحوثيين يدافعون عن أنفسهم» الأمر الذي أدى لأزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج.

إذ سحب كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراؤها في لبنان لرفضها تصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني ، كما انتقدها مجلس التعاون الخليجي مطالبًا الحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها.