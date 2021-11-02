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ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ

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ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية.. تقديم خدمة صحية لأكثر من 51 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح لدعم صحة الأم والجنين، قدمت خدمة طبية وأجرت الفحوصات اللازمة لـ 932 حالة خلال الأسبوع الماضي، وتراوح العدد لأكثر من 51 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكيل الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ 51 ألفًا و 697 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

المصرى اليوم

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