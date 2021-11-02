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«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية

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«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية «الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على «فيسبوك»، بشأن ضبط إحدى السيدات بدعوى خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية.

وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) بشأن ضبط إحدى السيدات بدعوى خطف الأطفال أمام إحدى المدارس بالإسكندرية.. تبين عدم صحة ما ورد، وأن الواقعة تتمثل في ضبط إحدى السيدات (لها معلومات جنائية)، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حال محاولتها سرقة إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة القسم، بأسلوب النشل أثناء تواجدها وبعض أولياء الأمور أمام إحدى المدارس، في انتظار خروج أبنائهم من المدرسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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