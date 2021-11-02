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فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية

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فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية فريق تنس الطاولة بالتربية والتعليم يفوز ببطولة دوري المصالح الحكومية

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فاز فريق تنس الطاولة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بكأس بطولة دوري المصالح الحكومية لهذا العام.

وأشار عاطف العلاقمي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية التربية والتعليم (في بيان مساء الثلاثاء)، إلى إقامة دوري المصالح الحكومية لهذا العام، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، باشتراك الفرق الرياضية بالمصالح الحكومية على مستوى المحافظة، حيث فاز فريق تنس الطاولة التابع لمديرية التربية والتعليم بالكأس وبطولة الدوري بعد فوزه على فريقى الإسعاف والشباب والرياضة 2 / صفر.

ونقل إلى الفريق واللجنة الرياضية تهنئة حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بهذا الفوز.

ومما يذكر أن اللجنة الرياضية للعاملين في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء حصلت على المركز الأول في بطولة دوري المصالح الحكومية بشمال سيناء للعام الماضى في كرة القدم وتنس الطاولة وكرة اليد والكرة الطائرة، حيث تم تصعيدها لتمثيل المحافظة في بطولة الجمهورية.

المصرى اليوم

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