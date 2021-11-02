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«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية»

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«الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية» «الأعلى للجامعات» يطلب إلغاء عقوبة حبس للطبيب المخطئ بـ«المسؤولية الطبية»

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قال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك طفرة في القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.

وأوضح خالد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، الثلاثاء: «أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية وكذلك قانون التجارب السريرية والذى تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، ويقومون بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية».

وأبدى خالد اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ، وهي الكلمة الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وقال: «الطبيب لابد أن يكون له تمييزا لأنه مسؤول عن صحة المواطن»، وطالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب، مقترحاً التدرج في الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي، وقال: «لدينا 3 قوانين هيكون هدفهم تحقيق المواءمة الطبية».

وعرض الدكتور أيمن أبوالعلا، مقدم مشروع القانون، فلسفة المشروع، قائلا: «نهدف إلى حماية حقوق كل من الطبيب والمريض على السواء»، لافتا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوما، وحالات أخرى يكون المريض مظلوما، الأمر الذي يتطلب قانونا ينظم حالات الخطأ والمضاعفات، وكذلك آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.

المصرى اليوم

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