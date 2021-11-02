احتفالا بمرور عام على افتتاحه.. معرض للصور النادرة بـ«متحف المركبات الملكية»

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تحت عنوان «متحف المركبات الملكية - نظرة أرشيفية»، يقيم متحف المركبات الملكية، اليوم، ولمدة شهرين معرضا مؤقتا للصور الأرشيفية النادرة للمتحف، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاحه.

متحف المركبات الملكية

وأوضحت نبيلة حسانين، مدير عام المتحف، أن هذا المعرض هو المعرض الأرشيفى الأول لوثائق متحف المركبات الملكية، ويضم مجموعة من الصور الأرشيفية للعربات الملكية.

متحف المركبات الملكية

وكذلك المكاتبات والمراسلات الإدارية التى تتعلق بالأنشطة اليومية الخاصة بشؤون المصلحة سواء للعاملين من رواتب وترقيات وجزاءات، بالإضافة إلى متطلبات العربات والخيول وأدوات الزينة الخاصة بها، فضلا عن إلقاء الضوء على الخدمات الطبية والنظام الغذائى للخيول.

متحف المركبات الملكية

يذكر أن متحف المركبات الملكية تم افتتاحه يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، ليروى تاريخ المركبات الملكية بمصر خلال العصر الحديث، والتى استخدمت فى أغراض التنقل والاحتفالات الهامة والرسمية.

متحف المركبات الملكية

يضم المتحف حوالى 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة ملكية مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.

متحف المركبات الملكية

متحف المركبات الملكية

متحف المركبات الملكية