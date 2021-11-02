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الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل 10 وفيات و1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وترفع الحصيلة الجديدة إجمالي الوفيات إلى 11062 وفاة، فيما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 866451 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 21650 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، الثلاثاء، إلى المستشفيات 90 حالة.

ولفتت إلى أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 34%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16%.

وأضافت أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8%.

المصرى اليوم

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