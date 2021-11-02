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ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1894

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ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1894 ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1894

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ارتفع إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في اليمن اليوم الثلاثاء إلى 1894، مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد للشهر الثالث.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها سجلت سبع إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في أربع محافظات علاوة على أربع وفيات، مقارنة مع 8 إصابات وحالة وفاة واحدة يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة، ومقرها عدن، في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 9806 إصابات، تعافى منها 6458 ولا يزال هناك 1454 حالة نشطة.

ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال اليمن وغربه، عن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

ودمرت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين المدعومة من تحالف بقيادة من جهة، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من جهة أخرى، البنية التحتية لقطاع الصحة في بلد يعيش في فقر مدقع ويعتمد 80 في المئة من سكانه على المساعدات.

المصرى اليوم

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