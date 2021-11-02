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وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد

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وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد
اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بعجز حكومته عن تحجيم دور حزب الله في البلاد. وقال إن غير قادرة على تحجيم حزب الله، مشيرا إلى أن المسألة إقليمية.

وجاءت تصريحات الوزير في إطار حديث حول الأزمة مع ودول الخليج.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أكد أن المشكلة في لبنان تكمن في هيمنة حزب الله على النظام السياسي وليس في تصريحات شخصية بعينها.

وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة العربية، ليس هناك أزمة بين السعودية ولبنان إنما هناك هيمنة لوكلاء إيران على لبنان.

كما، دعا الوزير السعودي المسؤولين اللبنانيين إلى إعادة بلدهم إلى مكانته السابقة في العالم العربي، معتبرا أن هذا البلد يحتاج إلى إصلاح بسبب سيطرة حزب الله على مفاصل القرار فيه وعلى منافذه الحدودية.

يشار أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول اليمن وميليشيات الحوثي، كانت أثارت ضجة كبيرة، حيث طالب العديد من السياسيين في البلاد إقالته.


الوطن السعودية

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