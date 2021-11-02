اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور

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استدعت الحكومة اليمنية، اليوم، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان: "إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت إلى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا إنقلابية التي أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور".

وأضاف البيان: "أن اليمن حكومة وشعباً ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني ومليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموما، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته".