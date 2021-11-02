"الفهيد" يزور "تقنية البنات" بجدة ويدشن الفريق التطوعي الأول للمتدربات

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شهد ملتقى الادخار.. وكرّم رائدات الأعمال من خريجات الكلية

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على دور المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 التي تتطلّع إلى زيادة مشاركتها في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على التوسع في برامج تدريب المرأة بهدف سد حاجة سوق العمل من الأيدي الوطنية المدربة عن طريق توفير البرامج التدريبية المتخصصة والتأهيل التقني والمهني بالجودة والكفاية التي تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسوق. وأكد سعي المؤسسة من خلال منشآتها التدريبية إلى تمكين المرأة السعودية وتأهيلها للعمل في مجالات متنوعة، من خلال الكليات التقنية للبنات، أو من خلال برامج الشراكات الإستراتيجية أو من خلال دعم معهد ريادة الأعمال الوطني لرائدات العمل الحر.

جاء ذلك خلال زيارته للكلية التقنية للبنات بجدة، اطلع خلالها على سير العملية التدريبية. وشملت الزيارة تخصصات الكلية والمعامل وورش التدريب، استمع خلالها إلى شرح مفصل عن جهود الكلية في خدمة المجتمع، مستمعاً كذلك إلى آراء وملاحظات المتدربات التي تساعد على تميز البيئة التدريبية.

وشهد خلال زيارته فعاليات ملتقى الادخار احتفاءً باليوم العالمي للادخار الذي تضمن عددًا من ورش مهارات الادخار الشخصي، وأساسيات الوعي المالي، كما حضر الجلسة الحوارية "ثراء" بعنوان تجربة نماء لرائدات الأعمال من خريجات الكلية؛ حيث قام "الفهيد" في ختام الجلسة بتشجيعهن، منوهاً بتجربتهن لخوض غمار العمل والاعتماد على أنفسهن والاستفادة من برامج معهد ريادة الأعمال الوطني الذي يدعم أبناء الوطن وبناته من خلال مسارات المشاريع الصغيرة والناشئة أو مسارات الرياديين الخريجين من الجنسين.

ودعا الراغبات من خريجات الكلية ممن يمتلكن مهارة العمل الحر الاستفادة من برامج المعهد في تطوير مهارات رواد الأعمال ومساعدتهم في إدارة مشاريعهم والتسويق لها.

وفي سياق الزيارة دشّن الفهيد الفريق التطوعي الأول لمتدربات الكلية التقنية للبنات بجدة؛ حيث عبّر عن سعادته بما لمسه من جهود متنوعة وحراك مستمر، مؤكداً على أهمية التطوع المهني المتخصص، مشيراً إلى أن مثل هذا الفريق يحقق أحد الأدوار الحيوية لتفعيل دور الفتيات في تنمية المجتمع، ومشاركتهن في العمل التطوعي لتنمية مهاراتهن وبناء قدراتهن وتواصلهن مع الآخرين عن طريق تقديم الكلية لخبراتها التدريبية في المجال التقني والمهني.