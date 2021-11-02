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أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض

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أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض
وفق أحدث التقنيات الطبية الحديثة

أكثر من 25 اخصائياً يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات في إيواء الرياض

أوضحت إدارة الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن جميع دور الإيواء بالمنطقة توفر الرعاية التغذوية المناسبة للحالات الصحية داخلها بناءً على التقييم الغذائي والوضع الصحي لكل مستفيد.

ويتضمن التقييم الغذائي دراسة الحالة الصحية وإجراء التحاليل والفحوصات الشاملة للمستفيد منذ دخوله لفرع الإيواء بالتعاون مع الجهات الصحية، بالإضافة إلى تسجيل المعلومات الأساسية مثل قياس الوزن وكتلة الجسم والطول والعمر لرفع التقرير الطبي اللازم عن الوضع الصحي والأمراض المصاحبة ومن ثم اعتماد النظام الصحي وتوفير الأغذية المناسبة للحالات إلى جانب متابعة حالة النزلاء تغذوياً وتحديثها دورياً، كما تشمل الرعاية الصحية في دور الإيواء إجراء تحاليل الأغذية والمياه بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية كل ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن أنواع الرعاية التغذوية للحالات الصحية داخل دور الإيواء تنقسم إلى قسمين؛ تغذية عامة وتغذية سريرية طبية يشرف على تقديمها للمستفيدين وفق أحدث التقنيات الطبية الحديثة أكثر من 25 أخصائياً وأخصائية للتغذية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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