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محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة

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خلال رئاسته اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة المرورية

محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة

ترأس محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، اجتماع اللجنة الفرعية للسلامة المرورية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المدرجة على جدول أعمال اللجنة؛ منها تحسين وضع التقاطعات الخطرة، وسبل رفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة وتعزيزها لقيادة آمنة وإيجاد الحلول السريعة لمعالجتها مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محافظ صامطة أن اجتماع اللجنة جاء بمتابعة واهتمام أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، بتفعيل دور لجان السلامة المرورية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية ومضاعفة الجهود لنشر الوعي المروري.

كما حث الجهات على إنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية بالمستوى المطلوب.

محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة

محافظ صامطة يبحث تحسين وضع التقاطعات الخطرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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